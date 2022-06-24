Başkan Soykan Oda başkanları ile buluştu

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı 8 Oda başkanı ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş’la Güzlek mesire alanında bir araya geldi.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı 8 Oda başkanı ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş’la Güzlek mesire alanında bir araya geldi.

AK Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem’in de katıldığı bir araya gelişte Başkan Soykan, Oda ve Kooperatif başkanları ile kahvaltı yaptı, iş başına geldikten sonra yaptıklarını bir kez daha anlattı, Oda ve Kooperatif başkanlarını dinledi ve Belediye çalışmaları ile ilgili görüşlerini sordu. Kahvaltı sonrası da yapımı süratle devam eden spor kompleksi ile garaj inşaatlarını gezdirdi.

Belediye başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem’in son günlerde birlikte esnafı ve Odaları ziyaret etmesi ve bu tür sık bir araya gelişleri Akyazılılar “ Bütün partiler sahada. Hal böyle olunca ufukta bir erken seçim görünüyor” şeklinde değerlendiriyorlar.