ODA BAŞKANI ÜSTÜN; “ İÇENİ DE SATANI DA KORUDUK”

Akyazılı sordu; “Bu nasıl koruma başkan”

Akyazı Esnaf Odası başkanı Emin Üstün kahveci ve çay ocağı işletmecilerinin maliyetlerindeki artışlar göz önüne alınarak çay ve kahve fiyatlarında artış yapıldığını açıkladı.

Oda başkanı Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 2 lira olan çay fiyatının 3 liraya, 5 lira olan kahve fiyatının da 8 liraya çıkarıldığı yazdı.

Oda başkanı Üstün’ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “ Yeni fiyatı belirlerken Oda yönetimi olarak hem içeni hem de satanı koruduk” ifadelerine yer vermesi Akyazılıların cevabı şöyle oldu “ Başkan bu nasıl koruma. Fiyatta indirim mi yaptınız koruduk diyorsunuz”

Yeni fiyat tarifesi 24 Haziran 2022 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girdi.