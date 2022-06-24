KAYMAKAMDAN MUHTARLARA  BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

​​​​​​​Akyazı Kaymakamı Yakup Güney mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptı. Toplantının yapıldığı salonun yetersizliği nedeniyle Kaymakam Güney, Mahalle Muhtarlarını yüksek kesimlerdeki Mahalleler ve şehir merkezi ile ova Mahalleleri olarak ikiye böldü.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptı. Toplantının yapıldığı salonun yetersizliği nedeniyle Kaymakam Güney, Mahalle Muhtarlarını yüksek kesimlerdeki Mahalleler ve şehir merkezi ile ova Mahalleleri olarak ikiye böldü. Öğretmenevi salonunda yapılan toplantıya Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Gümüşbaş, Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve yüksek kesimlerde bulunan Mahalle Muhtarları katıldı. Merkez ve Ova da bulunan Mahalle muhtarlarının da 5 Haziran 2022 Çarşamba günü yine saat 14.00 de aynı salonda toplanacakları öğrenildi.

Kaymakam Güney Muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada iki önemli konu üzerinde hassasiyetle durdu ve özellikle düğünlerde silah atılmaması, İlçe genelinde yapılacak olan düğünlerin sivil ekipler tarafından yakından takip edileceğini, Muhtarlardan da hem sivil ekiplere yardımcı olmalarını, hem de kendilerinin de silah atılmaması hususunda vatandaşları sık sık uyarmalarını ve alınan bu karara herkesin uyması gerektiğinin altını çizip, uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağının da yine Muhtarlar tarafından Mahalle sakinlerine anlatılmasını istedi.

Toplantıda gündem olan ikinci husus ise Ziraat Bankası tarafından verilecek olan kredilerle ilgiliydi. Ziraat Bankasının “Altın Kovan” “ Tarım transfer kredisi” “Genç çiftçi kredisi” ve “ Kadın çiftçi kredisi” adı altında kredi vereceği, verilecek olan kredilerin azami limitleri, vadeleri, kimlerin alabileceği, geri ödemeleri konusu, kredilerden yararlanmak isteyenlerde aranacak olan özellikler Muhtarlara tek tek anlatıldı ve bu konunun da mahalleye gidildiğinde mahalle sakinleri ile paylaşılması istendi.