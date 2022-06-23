BASKETBOLDA UZUN ARADAN SONRA İLK BAŞARI

​​​​​​​İlçemizde faaliyetlerini sürdüren ASAŞ Fabrikası Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüilebaşlattıklarıbasketbolantrenmanlarıveçalışmalarımeyveleriniyavaşyavaşvermeye başladı.

İlçemizde faaliyetlerini sürdüren ASAŞ Fabrikası Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüilebaşlattıklarıbasketbolantrenmanlarıveçalışmalarımeyveleriniyavaşyavaşvermeye başladı.

Çeşitli alt kategorilerde şampiyonluk yaşayan ve Türkiye dereceeleri elde eden ASAŞ Basketbol Takımı son olarak ise Marmara Bölgesinde12 İlin katılımıyla düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı 3X3 Basketbol turnuvasında şampiyon olup, İlimizi Konya’da düzenlenecek olan finallerde temsil edecektir.

Asaş U-14 Sporcuları Ahmet Haktan BOZKURT, Buğrahan BERK, Yiğitİlker UĞUR ve Muhammet Efe DİŞÇİ’den oluşan basket takımı eldeettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifadeettiler.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun; İlçemizin sportif anlamda çok yetenekli gençlere sahipolduğunu ve bu gençlerin performans sporuna yönledirerek rekabet, mücadele ve sonuç odaklı hedefe gidebilmeleri için uzun zamandır İlçemizde faaliyet gösteren ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından olan ASAŞ AlüminyumTeknoloji, entegrasyon kuruluşunun spora bakışı ve de stekleri ile ortaya çıkan bu güzel tabloda ileriye dönük yatırımlarla daha da güzel yerlerde olacağımıza inancım sonsuz.

İlçemizde birlikte yürüttüğümüz projeler kapsamında İlçemizde bulunan okullarda sporcu taraması yaparak basketbola yönlendirme projesi tüm hızıyla sürmekte. Spor yapmayan çocuk kalmayıncaya kadar bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Akyazımızda spor branş çeşitliliğini artırarak ve sürdürülebilir bir şekilde tüm hızıyla devam edeceğiz. Asaş Basketbol Kulübünde basketbol oynayan çocuklar ilçemizin evlatları onları sporla birarada tutmak ve rol model olacak sporcu kardeşlerimizi yetiştirmek alttan gelecek olan küçük sporcu kardeşlerimize yol gösterici olacaktır.

Bu bağlamda bizleredestek veren Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, AkyazıBelediyeBaşkanı Bilal Soykan başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Mesai arkadaşlarıma Asaş yetkilileri ite takımı yetiştiren teknik heyete teşekkür ederim. dedi.