İNTİHAR İHBARINA GİTTİLER ! MEĞER…..

Akyazı'da intihar girişimi ihbarına giden ekipler, inşaatta çekirdek çitleten gençlerle karşılaştı.

Akyazı'da intihar girişimi ihbarına giden ekipler, inşaatta çekirdek çitleten gençlerle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil ihbar hattına Akyazı Konuralp Mahallesi'nde bir inşaatta intihar girişimi olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, ihbarın yapıldığı inşaata gittiklerinde çerez yitip kola içen gençlerle karşılaşan ekiplerde, Karşılarında polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini gören gençlerde, kısa süre şaşkınlık yaşadılar.