ÖMERCİKLER CAMİİ YIKILIYOR NAMAZLAR ŞİMDİLİK ÇADIRDA KILINACAK

​​​​​​​Beton incelemeleri sonrasında yıkımına karar verilen Fatih Mahallesi Ömercikler Camii’nde ibadetin devam edebilmesi için harekete geçen Akyazı Belediyesi

Beton incelemeleri sonrasında yıkımına karar verilen Fatih Mahallesi Ömercikler Camii’nde ibadetin devam edebilmesi için harekete geçen Akyazı Belediyesi caminin hemen yanında 300 kişilik geçici bir mescit inşa etti. Vatandaşlar cami inşaatı tamamlanana kadar kıl çadırı şeklinde inşa edilen mesciti kullanabilecekler.

Akyazı Fatih Mahallesi’nde bulunan Ömercikler Camii’nde yapılan incelemeler ve beton analizleri sonrasında yıkımı için karar alınmıştı. Akyazı İlçe Müftülüğü ve cami derneği tarafından yürütülen süreç sonrasında camiinin aynı yerde yeniden inşa edilmesi için çalışmalar başlatıldı. Kısa süre içerisinde yıkılacak olan Ömercikler Camii’nde ibadetin devam edebilmesi için Akyazı Belediyesi harekete geçti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın talimatları ile çalışmalarına başlayan belediye ekipleri tarafından mahalle sakinlerinin caminin yıkımından sonra da rahat bir şekilde ibadetlerine devam edebilmeleri için 300 kişilik mescit inşa edildi. Caminin yıkılıp yeniden yapılacağı süre zarfında vatandaşların hizmetinde olacak olan mescit, kıl çadırı şeklinde inşa edildi.

Caminin yıkım kararının alınmasının ardından vatandaşlardan mescit yapılması yönünde talep aldıklarını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Onların bu taleplerini belediye olarak yerine getirdik. Mahalle sakinlerimizin caminin yıkılması ve yeniden inşa edilmesi sürecinde rahat bir şekilde ibadetlerine devam edebilmeleri için belediye olarak bir mescit inşa ettik. Kıl çadırı şeklinde inşa ettiğimiz mescitimizin soğutma ve ısıtma sistemleri de bulunacak. Vatandaşlarımız cami inşaatını tamamlanana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan mesciti kullanabilecekler” diye konuştu.