AYŞE ARSLAN EBEDİYETE UĞURLANDI

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Cemalbey Mahallesinde ikamet eden merhum Erdoğan Arslan’ın eşi,Agumba Leyla ,Erdal,Ahmet,Mustafa, Murat ve merhum Kurtuluş Arslan’ın Anneleri,

Akyazı Kuzuluk Cemalbey Mahallesinde ikamet eden merhum Erdoğan Arslan’ın eşi,Agumba Leyla ,Erdal,Ahmet,Mustafa, Murat ve merhum Kurtuluş Arslan’ın Anneleri, Sakarya Hızırtepe Mahallesinin efsane eski Muhtarı Bedri Arslan’ın ağabeyinin eşi,82 yaşındaki Ayşe Arslan (Nanıpha) hayata veda etti.

efatı ile sevenlerini üzüntüye boğan Ayşe Arsalan’ın cenazesi hanesinde alınan helallik sonrası Kuzuluk Şose Mahallesi merkez Camiine getirildi.Burada kılınan öğlen ve cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Cenazeye Ak Parti il başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya eski Milletvekili Zihni Acba,Ak Parti Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem,Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, SASKF başkanı Yaşar Zımba ,STK başkan ve yöneticileri.Muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve sevenleri katıldılar.