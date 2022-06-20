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AKYAZI’DA GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR İLE YENİ GELECEKLER

Akyazı Güncel 40 OKUNMA

AKYAZI’DA GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILAR İLE YENİ GELECEKLER

​​​​​​​HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Akyazı’da'da görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri de belli oldu. İşte o liste...

HSK'nin, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Akyazı’da'da görev yeri değişen hakim ve savcıların isimleri de belli oldu. İşte o liste... Akyazı Hakimi Günseli Seyfikli Gümüşbaş, Bakırköy Hakimliği’ne, Akyazı Hakimi Aylin Özgür, İstanbul Anadolu Hakimliği’ne, Akyazı Hakimi Fatma Görgülü Yılmaz, Akseki Hakimliği’ne, Sarıoğlan Cumhuriyet Savcısı Kaan Sıktaş, Akyazı Cumhuriyet Savcılığı'na, Gaziosmanpaşa Hâkimi Hüseyin Çamlı, Akyazı Hakimliği’ne, Akyazı Hakimi Ebru Demir Velioğlu, Elazığ Hakimliği’ne Ankara Hâkimi Semra Malkamak, Akyazı Hakimliği'ne, Akyazı Cumhuriyet Savcısı Şafak İnce, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Akyazı Hakimi Muhammed Nuri Özgür, İstanbul Anadolu Hakimliği’ne