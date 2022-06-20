KABLO HIRSIZLARI BİR MAHALLENİN HABERLEŞMESİNİ KESTİ

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede hırsızlar internet kablolarını çalınca Mahalle internetsiz kaldı.

Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede hırsızlar internet kablolarını çalınca Mahalle internetsiz kaldı.

Alınan bilgilere göre Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Cemalbey Caddesi ve Çökek Hamamlar caddesinde geçtiğimiz günlerde internet sorunu yaşandığı gerekçesiyle vatandaşlar yetkililere arıza kaydı bıraktığı öğrenildi.

Gerçek sonradan anlaşıldı.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre internet kabloları hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi.

Olay jandarma ekiplerine bildirilirken kablo hırsızları için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan yaşanan internet sorunu nedeniyle arıza ekipleri tarafından çalışma başlatıldı