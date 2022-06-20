FETO Okulu olacaktı o şimdi İlçe Emniyet Müdürlüğü

Konuralp Mahallesi Ada Caddesi’nde 2 bin 500 metrekare arazi üzerinde, 4 bin 800 metre kare kapalı alana sahip, 15 derslik olarak inşaatı başlamıştı

Akyazı’da geçmiş dönemde temeli atılarak inşaatı devam ederken 15 Temmuz kalkışması sonrası el konulan kaba inşaat halindeki Fatih Koleji artık Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu

Konuralp Mahallesi Ada Caddesi’nde 2 bin 500 metrekare arazi üzerinde, 4 bin 800 metre kare kapalı alana sahip, 15 derslik olarak inşaatı başlamıştı

İçişleri bakanlığı emrine tahsisi yapılan FETO döneminde Fatih Koleji olarak inşaatına başlanan 15 Temmuz kalkışması sonrası inşaatı durdurulan daha sonra İç İşleri bakanlığına tahsis edilen Konuralp Mahallesi Yeni Camii semtindeki bina için İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması çalışmalarına hız verilmişti.

Büyükşehir belediyesine gerekli evrakların verilmesinden sonra kaba inşaat halindeki binanın yapımı için ihaleye gidilerek kısa zamanda bitirildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşınma işlemlerine başladı.