KUTSAL TOPRAKLARDAN SELAM VAR

​​​​​​​Akyazı'dan kutsal topraklara giden 30 kişilik hacı kafilesi yakınlarına ve dostlarına kutsal topraklardan dua ve selam gönderdiler.

Akyazı'dan kutsal topraklara giden 30 kişilik hacı kafilesi yakınlarına ve dostlarına kutsal topraklardan dua ve selam gönderdiler.

Akyazı İlçe Müftülüğünün Grubu başında din görevlisi olarak Akyazı Gazi Süleyman paşa Camii Uzman İmam Hatibi Murat Aydoğdu hoca ve beraberindeki hacı adayları Medine’ye ulaşarak kutsal topraklarda hac vazifeleri için ziyaretlere başladılar.

Müftülüğünün Grubu başında din görevlisi olarak Akyazı Gazi Süleyman paşa Camii Uzman İmam Hatibi Murat Aydoğdu Türkiye’den Uçakla Medine’ye geldik inşallah buradaki vazifelerimizi yapacağız kafilemizdeki hacı adaylarımızın yakınlarına ve dostlarına selam ve duaları var Hac ziyareti 35 gün sürecek. Akyazı Hac Kafilesi hac ibadetini tamamladıktan sonra 21 Temmuz tarihinde ülkeye dönecek dedi.