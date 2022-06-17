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  • PROTOKOL ŞEHİT POLİS AHMET ÇONDUL İLK VE ORTAOKULUNDA KARNE DAĞITTI
Eğitim
Giriş Tarihi : 17-06-2022 23:09

PROTOKOL ŞEHİT POLİS AHMET ÇONDUL İLK VE ORTAOKULUNDA KARNE DAĞITTI

Akyazı Protokolü ise karne törenine Çatalköprü mahallesindeki  Şehit Polis Ahmet Çondul İlk ve orta okulundaki karne törenine katılarak öğrencilerin karnelerini dağıttılar.

PROTOKOL ŞEHİT POLİS AHMET ÇONDUL İLK VE ORTAOKULUNDA KARNE DAĞITTI

2021-2022 Yılının sona ermesi ile okullarda düzenlenen törenlerle öğrenciler karnelerini aldılar ve uzun tatile girdiler.

Akyazı Protokolü ise karne törenine Çatalköprü mahallesindeki  Şehit Polis Ahmet Çondul İlk ve orta okulundaki karne törenine katılarak öğrencilerin karnelerini dağıttılar.

Kaymakam Yakup Güney, İlçe Emniyet Müdürü  Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş,  Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, CHP İlçe Başkanı  Mustafa Sağır ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet  Savaş’ın katıldığı karne dağıtım töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Okul Müdürü Suna Seyhan’ın konuşmasının ardından Kaymakam Yakup Güney ve beraberindeki protokol ilk önce sınıf birincileri 5. Sınıflar birincisi Hatice Abaka, 6. Sınıf Birincisi Eflin Eğridere, 7. Sınıf birincisi Ecrin Alankaya ve 8. Sınıf birincisi Sueda Taş’a karneleri ile taktir belgelerini vererek onları tebrik ettiler.

Kaymakam ve beraberindeki protokol daha sonra sınıflara girerek öğrencilerin karnelerini dağıttılar.

Öğrenciler son zilin çalmasının ardından uzun tatile girdiler. 2022-2023 Öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

 

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