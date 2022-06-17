YILLARIN EĞİTİMCİSİ ADEM AKDOĞAN EMEKLİYE AYRILDI

​​​​​​​Akyazı’nın sevilen isimlerinden yılların eğitimcisi Adem Akdoğan yaş haddinden emekliye ayrıldı.

Akyazı’nın sevilen isimlerinden yılların eğitimcisi Adem Akdoğan yaş haddinden emekliye ayrıldı. Akyazı’da Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinde başladığı öğretmenlik hayatına bu okulda Müdür Yardımcılığı daha sonra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve ilçede bazı okullarda Müdür ve müdür yardımcılıklarında da bulunan Adem Akdoğan son olarak Alaağaç Ortaokulundan yaş haddinden dolayı emekliye ayrıldı.

Milli Eğitimin hemen her kademesinde görev yapan, çalışkanlığı ve örnek kişiliği ile herkes tarafından sevilen ve sayılan Adem Akdoğan için mesai arkadaşları O’nun için bir veda yemeği düzenledi. Şerefiye Dereağzı alabalık tesislerinde verilen yemekte konuşan Adem Akdoğan çok sevdiğim öğretmenlik mesleğine veda ederek aranızdan ayrılıyorum. Benim için düzenlediğiniz bugün için teşekkür ediyorum. Herkese hakkımı helal ediyorum sizler de bana haklarınızı helal edin. Diyerek arkadaşları ile teker teker vedalaştı.

Akdoğan’ı uğurlayan arkadaşları da emeklilik hayatını sağlıklı mutlu geçirmesi dileklerinde bulundular.