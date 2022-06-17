CUMHURİYET ANA OKULUNUN SÜPER MİNİKLERİNDEN MUHTEŞEM GECE

​​​​​​​Kısa adı ACA olan Akyazı Cumhuriyet Ana Okulunun süper minikleri düzenlenen yıl sonu veda gecesinde yaptıkları gösterilerle velileri ve öğretmenlerini adeta büyülediler.

Kısa adı ACA olan Akyazı Cumhuriyet Ana Okulunun süper minikleri düzenlenen yıl sonu veda gecesinde yaptıkları gösterilerle velileri ve öğretmenlerini adeta büyülediler.

Batakköy Mahallesindeki Kız İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen gece Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Okul Müdürü Aykut Şimşek açış konuşmasından misafirlerine hoş geldiniz dedikten sonra şu sözlere yer verdi. “Çocuklar anne-babalarının aynalarıdır. Siz düzelirseniz, elbette aynadaki yansımanızda düzelecektir. Sevgi yürek ister. Çocuklar emek ister. Her çocuk bir yarındır. Yarınlar umut ister. Bir demet çiçektir onlar, sevgiyle ve bakımla büyürler. Esirgediniz mi biraz sevginizi, astınız mı biraz yüzünüzü, hemen soluverirler. Bugün bir başka güzelsiniz çocuklar. Bütün güzelliklere merhaba. Gelecek sizsiniz çocuklar”

Okul Müdürünün konuşmasının ardından 5-C sınıfı öğrencilerinin velileri ile birlikte hazırladıkları “Türkiyem” proje sunumu gerçekleşti.

Sunulan eserlerde ülkemizin önemli yerleri teker teker velilere gösterilirken sunumu yapan öğrenciler bol bol alkış aldılar.

Daha sonra 3-B sınıfı geri dönüşüm malzemelerinden oluşturdukları oyuncakları ile sunumlarını gerçekleştirdiler.

Gecede son sunum 4-C sınıfı tarafından gerçekleştirildi. 4-C sınıfının projesi ise “Oyuncağın oyuncağım olsun” idi. Öğrenciler arkadaşları için yaptıkları oyuncakları ile sahneye çıktılar ve birbirlerine armağan ettiler.

4-B sınıfı ise hayalimdeki meslek isimli projeleri ile son gösterilerini sundular.

Gecenin sonunda 5-C sınıfı öğrencilerinin mezuniyet töreni yapıldı. Karnelerini Okul Müdürü ve öğretmenlerinin elinden diplomalarını alarak kep fırlattılar ve başladıkları eğitim basamaklarının ilkini tamamlamış oldular.