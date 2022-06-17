SAVAŞ ÖĞRETMEN  ÖĞRENCİLERİNİ VERDİĞİ YEMEKLE TATİLE UĞURLADI

Sınıf Annesi Şive Çelik tarafından organize edilen yemek İnci Pizza salonunda gerçekleşti. Birlikte yenilen yemeğin sonunda Sınıfın öğretmeni Savaş Yılmaz’a bir de armağan verildi.

İnönü İlkokulu 3-B sınıfı Öğretmeni Savaş Yılmaz 2021-2022 öğretim yılını öğrencileri ile birlikte düzenlenen yemekle birlikte yaz tatiline girdi.

Sınıf Annesi Şive Çelik tarafından organize edilen yemek İnci Pizza salonunda gerçekleşti. Birlikte yenilen yemeğin sonunda Sınıfın öğretmeni Savaş Yılmaz’a bir de armağan verildi.

Savaş Yılmaz öğrencilerini yaz tatiline uğurlarken tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmelerini, bol bol kitap okumalarını öğütledi. Eylül ayında dinlenmiş ve mutlu bir şekilde sizleri okulda bekliyor olacağım dedi ve hepinizin gözlerinden öpüyorum sözleri ile öğrencileri ile vedalaştı.