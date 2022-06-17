Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 17-06-2022 00:53

SAVAŞ ÖĞRETMEN  ÖĞRENCİLERİNİ VERDİĞİ YEMEKLE TATİLE UĞURLADI

Sınıf Annesi  Şive Çelik tarafından organize edilen yemek İnci Pizza salonunda gerçekleşti. Birlikte yenilen yemeğin sonunda   Sınıfın öğretmeni Savaş Yılmaz’a bir de armağan verildi.

SAVAŞ ÖĞRETMEN  ÖĞRENCİLERİNİ VERDİĞİ YEMEKLE TATİLE UĞURLADI

İnönü İlkokulu 3-B sınıfı  Öğretmeni Savaş Yılmaz 2021-2022 öğretim yılını öğrencileri ile birlikte düzenlenen yemekle birlikte yaz tatiline girdi.

Sınıf Annesi  Şive Çelik tarafından organize edilen yemek İnci Pizza salonunda gerçekleşti. Birlikte yenilen yemeğin sonunda   Sınıfın öğretmeni Savaş Yılmaz’a bir de armağan verildi.

Savaş Yılmaz öğrencilerini yaz tatiline uğurlarken  tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmelerini, bol bol kitap okumalarını öğütledi.  Eylül ayında dinlenmiş ve mutlu bir şekilde sizleri  okulda bekliyor olacağım dedi ve  hepinizin gözlerinden öpüyorum  sözleri ile öğrencileri ile vedalaştı.

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