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Giriş Tarihi : 16-06-2022 10:01

AKYAZI MHP’NİN YENİ YÖNETİMİ MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

​​​​​​​Akyazı MHP’nin yeni Yönetimi Başkan Soyhan Sofuoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte son genel kurulda göreve gelen Muhtarlar Derneğine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

AKYAZI MHP’NİN YENİ YÖNETİMİ MUHTARLAR DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

Akyazı MHP’nin yeni Yönetimi Başkan Soyhan Sofuoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte son genel kurulda göreve gelen Muhtarlar Derneğine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Muhtarlar Derneğinin Kenan Sofuoğlu parkı içinde yer alan dernek binasında yapılan ziyarette birbirlerine başarı dileyen başkanlar ülke meseleleri hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet  Savaş MHP İlçe teşkilatı tarafından kendilerine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti  ifade ederek  misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarette Muhtarlar Derneğinin yöneticileri de hazır bulundu.

 

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