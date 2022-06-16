Atatürk İlk ve Ortaokulundan muhteşem yılsonu etkinliği

​​​​​​​Akyazı Atatürk İlk ve Ortaokulu bu gece Atatürk Kapalı Spor salonunda Şiir,Folklör,Skeç ve Müzik’ten oluşan programında Öğrenciler veliler ve Öğretmenler doyasıya eğlendiler

Akyazı Atatürk İlk ve Ortaokulu bu gece Atatürk Kapalı Spor salonunda Şiir,Folklör,Skeç ve Müzik’ten oluşan programında Öğrenciler veliler ve Öğretmenler doyasıya eğlendiler.

Akyazı Atatürk İlk ve Ortaokulu bu gece Atatürk Kapalı Spor salonunda gerçekleşen yılsonu etkinliği saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı, Okul müdürü Faruk Kaya’nın günün önemine ait konuşması sonrası İlk ve Ortaokul Öğrencileri sahnede hünerlerini gösterdiler

Şiir, Folklor, Skeç ve Müzik’ten oluşan programında Okul Öğretmeni Halime Nur Ercan’ın 35 yaş üstü şiiri, Öğrencilerin sunduğu Folklor gösterileri ,Hababam sınıfı skeci ile devam ederken Okul öğretmenlerinden Burak Yağmur, Süha Ak ve Gizem Kaya’dan oluşan ekibin söylediği şarkı ve türkülerle izleyenleri coşturdular, Gecede Okullar arası spor müsabakalarında dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.