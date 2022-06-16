KAVGA VAR DİYE GİTTİLER OASTA KESTİLER

Akyazı’da kavga var diye çağırdıkları Jandarma ekibine Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pastalı kutlama yaptılar.
Olay yerine giden Jandarma ekipleri vatandaşların yol üzerine masada hazırlanan yaş günü pastasıyla karşılandılar.
Şerefiye Mahallesi sakini Şükrü Genç Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Şerefiye Mahallesi'nde bir grup vatandaş, akşam saatlerinde kavga ihbarında bulundu. yapılan ihbara kısa sürede gelen jandarma ekiplerini Mahalle halkının hazırladığı pastalı kutlama ile karşılaştı
Beklemediği Sürpriz karşısında kısa süre şaşkınlık yaşayan jandarma ekipleri pastayı kesip arkadaşlarına ve vatandaşlara ikram ederken Mahalle halkınada teşekkür ettiler.