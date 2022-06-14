BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TÜRKİYE’DE BİR İLK “SULU TARIM”

Tam otomasyona sahip olan seramızda; ısıtma, havalandırma, sisleme, sulama ve gübreleme gibi işlemleri teknolojinin tüm imkânları ile gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca merkezde 1250 ton üretim yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Sakarya’nın tarımsal üretimde Türkiye’ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin tanıtımında konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Üretim odaklı anlayışımız ile yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimde Türkiye’ye örnek projesi Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirilen törenle yapıldı. Akyazı Kuzuluk’ta hayata geçirilen projenin tanıtım programında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, BBP İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, iş insanları, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, basın mensupları ve davetliler yer aldı. İlk fidelerin dikilmesinin üzerinden 60 gün geçen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde domateslerin hasatları da yapılmaya başlandı.

Üretim odaklı belediyecilik anlayışı

Türkiye’ye örnek olacak, Sakarya’yı yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlayacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz doğal güzelliklerinin yanında tarımsal üretim için de adeta bir cennet. Böylesine verimli topraklara sahip olan Sakarya’mıza yeni bir vizyon kazandırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretime dayalı bir belediyecilik anlayışı benimsiyoruz. Üretim odaklı anlayışımız ile yeni bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Merkezi 53 bin metrekare alan üzerinde kurduk

Merkezde üretime başladıklarını belirten Yüce, “Şehrimizdeki doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynaklı topraksız tarım yapabileceğimiz, 53 bin metrekare alan üzerinde, MARKA desteğiyle Seracılık Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve üretime başladık. Seramızı kurmuş olduğumuz alan daha önce engebeli bir konumdaydı. Bu sebeple öncelikle arazi ıslahı gerçekleştirdik. 125 bin metreküp dolgu toprağını yani 12 bin 500 kamyon toprağı buraya taşıdık. 250 metre derinlikte 72 derece sıcaklıktaki jeotermal sondaj kuyumuzu açtık” diye konuştu.

Kendi alanında Türkiye’de bir ilk

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesinin kendi alanında Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Tesis sayesinde tarım potansiyelimizi ve doğal kaynaklarımızı etkin bir biçimde kullanıyoruz. Proje için öncelikle 27 dekarlık bir alanda örnek bir sera inşa ettik. Seramızda ilk olarak domates çeşitleri üretimine başladık. Hasat zamanı geldi. İlk ürünlerimizi kısa süre içerisinde alacağız. 2 dekarlık alanda da paketleme ve otomasyon sistemleri kurduk. Tam otomasyonlu üretim sistemine sahip olan seramızda; ısıtma, havalandırma, sisleme, sulama ve gübreleme otomasyon sistemi ile yapılmakta teknolojinin tüm imkanları ile üretim kontrol edilmektedir. Sera içerisindeki tozlaşmayı bambus arılarıyla yapıyor ve böylece biyoçeşitliliği sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef yıl boyu 1250 ton üretim

Yıl boyunca merkezde 1250 ton üretim yapacaklarını paylaşan Başkan Yüce, üreticilere örnek olmayı hedeflediklerini ve şehrin tarımsal üretimine farklı bir soluk kazandıracaklarını dile getirdi. Yüce, “Topraksız tarım sistemi sayesinde şehrimizdeki tarıma elverişsiz alanların nasıl değerlendirileceğini ve üretime dâhil edilebileceğini hemşerilerimize gösteriyoruz.”

Birim alandan daha fazla üretim

Jeotermal kaynaklı topraksız tarımın avantajlarına da konuşmasında yer veren Başkan Yüce, “En önemli avantaj; sera sayesinde birim alandan daha fazla ürün alıyoruz. Tarıma elverişsiz alanları en etkin şekilde kullanıyoruz. Ürünlerimiz daha hızlı büyüyor ve daha erken hasat imkânı elde ediyoruz. Yine seramızda topraktan kaynaklı hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi olmuyor. Seranın topraksız olması nedeniyle kimyasal ilaç kullanımı ve toprakta kirlik yaratacak katkılara gerek olmuyor. Otomasyon sistemi sayesinde ise verimli bir sulama gerçekleştiriyoruz ve su tasarrufu sağlıyoruz. İnanıyoruz ki tüm bu özellikleri sayesinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezi şehrimize, ülkemize ve bölgemize örnek olacak bir sistem olacaktır” dedi.

Başkan Yüce’ye hizmet teşekkürü

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kuzuluk’ta seranın hayata geçirildiği bölgenin verimsiz topraklara sahip olduğunu paylaştığı konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin burada yapmış olduğu sera projesiyle domates yetişmeye başladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice güzel yatırımların Akyazı ile buluşmasını diliyorum” dedi.

Sakarya’mıza hayırlı olsun

Sakarya’nın tarım kenti olarak anılmasından büyük bir gurur duyduklarını aktaran AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Sakarya tarımda, turizmde, eğitim de marka bir şehir. Şehrimizde tarımda son zamanlarda çok model yatırımlarımız var. Belediyelerimiz kendilerini geliştirmek adına gerçekten çok önemli adımlar atıyor. Akyazı’da belediyemizin yaptığı yaşam parkını gördük. Çok önemli bir hizmet. Büyükşehir Belediyemizde tarımda model bir çalışmayı hayata geçirerek, teknoloji ile tarımı bir arada kullanmış. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Akyazı’mıza, Sakarya’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi. Milletvekili Atabek, Başkan Ekrem Yüce’nin tarıma yaptığı yatırımın, gelecek nesillere yapılan yatırımla doğru orantılı olduğunu söyleyerek, teşekkürlerini paylaştı.

Gurur duyulan bir eser

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Başkan Ekrem Yüce’nin üzerinde titizlikle durduğu, ilmek ilmek işlediği Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nin hayırlı olmasını temenni ederek, “Başkanımız yüksek ziraat mühendisi ve bugün ülkemiz adına gurur duyulacak bir eser ortaya koydu. Dünyada tarımın, gıdanın ne kadar önemli olduğunu salgın sürecinde gördük. Sakarya büyük ve verimli topraklara sahip. Kapasitesi çok geniş olan Sakarya'mızın ihracatta iyi işler çıkaracağını biliyoruz. Tarım geleceğin en önemli unsuru. Yeni nesil tarım sayesinde çıkan ürünleri akıllı bir şekilde işlemek çok önemli. AR-GE ve bilimi merkeze koyarak son derece katma değeri uygun ürünler çıkarmak mümkün. Sakarya bu konu da her şeye sahip. Bu güzel projeden dolayı Başkanımız Ekrem Yüce’yi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah burası şehrimize katma değeri büyük işler kazandıracak. Burası tarımın yanında güzel bir okul da olacak. Öğrencilerimiz buradan ve diğer projelerden çok verimli bilgiler alacak” dedi.