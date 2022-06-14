Buğdaylı Mahallesi “Kırsal Mahalle Statüsünü alınmak istiyoruz “

Önceki gün düzenlenen bir toplantıda bir araya gelen Buğdaylı Mahalle sakinleri yapılan o toplantıda görüştükleri konuları ve aldıkları kararları yazılı olarak kamuoyuna açıkladılar

Akyazı’ya bağlı Buğdaylı Mahalle sakinleri 7254 sayılı kırsal mahalle statüsüne alınmalarına ilişkin 2021 yılında mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğu tarafından imzalanarak Mahalle Muhtarlığı tarafından belediyeye verilen dilekçelerine bugüne kadar bir cevap verilmediğini söyleyerek “yasal hakkımız neden verilmiyor” diye belediyeye tepki gösterdiler.

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Açıklama şöyle; “ Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Kasım 2019 tarihinde 3. Tarım ve Orman Şurası sonuç bildirgesinde Büyük Şehir belediyelerinde Mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, kırsal mahallelere “köy tüzel kişiliği yapısının korunması” ile ilgili 17. Maddesinde belirttikleri. Ayrıca; Şuradan sonra 6 Kasım 2020 tarihinde zamanın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Mecliste Bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmada “köylerin mahalleye dönüşmesinin tarıma ve hayvancılığa büyük zarar verdiği, tarım ve hayvancılığın canlandırılması için kırsal mahalle statüsü ile bunu telafi etmek istiyoruz” şeklinde ki ifadelerinden sonra hazırlanan 7254 sayılı kırsal mahalle kanunu Meclisten geçerek ve Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mahallemizin tamamına yakını tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Bizler Buğdaylı Mahalle sakinleri olarak bu hukuki ve yasal, tarım ve hayvancılık için büyük önem arz eden haklardan yararlanmak istiyoruz. O nedenle Belediyemizin “Kırsal Mahalle” talebimizi kabul etmesini ve onaylamasını istiyoruz.”

Fındıklığımızı sattırmayız

Buğdaylı halkı yaptığı o toplantıda bir de aldıkları bir duyumu değerlendirerek, o duyumun doğru olması halinde tepki koyma konuş unda da görüş birliği sağladılar ve bu dunumu da yaptıkları yazılı açıklamadabeyan ettiler. Duyumla ilgili açıklamada şöyle “ Mahallemizde uzun yıllar öncesinde köy camiinin giderlerini karşılamak amacıyla ve köyde yaşayan büyüklerimizin alın teri dökerek ve emek vererek yetiştirdiği fındıklığın belediye tarafından parselleştirilerek satılacağını öğrendik. Mahallemiz ve halkımız için çok amaçlı olarak kullanıma müsait olan bu yerin parsellenerek satışına asla rıza göstermeyiz. Belediyemizin bu kararlılığımızı bilmesini istiyoruz.”

Buğdaylı Mahalle sakinlerinin yaptığı toplantıda aldıkları kararlara karşı Akyazı Belediyesinin nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.