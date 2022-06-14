JANDARMA 183. YILINI KUTLUYOR

​​​​​​​Vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatı 183. Yılını kutluyor.

Tanzimat Fermanının ilan edildiği 1839 yılı ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)'nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma'nın kuruluş tarihi olarak kabul edilmiş Devlet arşivlerinde adına 1839'dan itibaren rastlanan ve 2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Teşkilatı bu gün 183 yılını kutluyor.

Akyazı ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Semih Gümüşbaş ve beraberindeki personeli bu gün Jandarma Teşkilatı 183. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Akyazı Kaymakamı Yakup Güney,Akyazı Cumhuriyet başsavcısı Ufuk Turan ve belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret etti.