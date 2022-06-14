Gelecek Partisi Sakarya teşkilatı Dokurcun’da

​​​​​​​Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik ve beraberindeki yöneticiler Akyazı İlçe başkanları Hüseyin Güler ve yönetiminin ev sahipliğinde Akyazı Dokurcun Mahallesine giderek vatandaşlarla görüştü

, dertlerini dinledi ve görüştükleri Dokurcun halkına genel başkanları Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını iletti.

Esnaf ve Vatandaş kan ağlıyor

Gelecek Partisi İl başkanı Fatih Sevindik Dokurcun ziyareti ile yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Bu ziyaretimizde de gördük ki, esnaf ve vatandaş yağmur gibi yağan zamlardan, hayat pahalılığından son derece muzdarip ve de tepkililer. Dokurcunlu hemşerilerimize bir dokunduk bin ah işittik. Yeter artık diyorlar. Geçinemediklerini, her geçen gün alım güçlerinin zayıfladığını söylüyorlar. Bu kötü gidiş ne kadar sürecek ve nereye kadar gidecek diye de soruyorlar. Bizde onların bu ağlayarak sızlayarak anlattıkları sıkıntılarını biz çözeceğiz diyoruz” dedi.

İktidar gerçeklerle yüzleşmek istemiyor

Ziyarette görüştükleri Dokurcun Mahalle sakinlerinin “Ekonomi kötüye gittikçe sürekli bizden kemerlerimizi sıkmamız, daha az tüketmemiz, daha az yememiz isteniyor” dediklerini ve bu durumda bile iktidarın gerçeklerle yüzleşmek istemediğini söyleyen Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik sözlerine şöyle devam etti “ İktidar Partisi ve ortakları ülkede bir ekonomik krizin, işsizliğin, fakir ve fukaranın olmadığını söylüyor. Durum aslında tam tersi. Kriz insanlarımızı zor duruma soktu. Geçinmekte zorlanan daima işçi, çiftçi, sanayici, esnaf, emekli oluyor. İktidar ise bir avuç zengini daha zengin yapmak için adeta çırpınıp duruyor” dedi.

Gelecek Partisi Akyazı’da büyüyecek

Partimiz Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya ve tüm İlçelerinde de her geçen gün büyüyor. Bunu bugün geldiğimiz Akyazı Dokurcun Mahallemizde de yakinen gördük. Mahalle sakinleri bizi bağırlarına bastı, bize dertlerini anlattı ve bir an önce bu olumsuzluktan kurtulmak istediklerini açık bir şekilde söyledi diyen Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik, bizde Ülkemizin geleceği bizde yani Gelecek Partisinde olacak. Mükemmel kadrolarımızla birlikte ülkemizi yönetmeye talibiz diyerek vatandaşlarımıza kendimizi, yapacaklarımızı, plan ve projelerimizi anlatıyoruz dedi ve biz bugün Dokurcun Mahallemizden memnun ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Bizi sıcak bir şekilde ve de içten karşılayan Dokurcun Mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz diyerek açıklamasını tamamladı.