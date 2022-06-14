SOYKAN AİLESİNDE MEZUNİYET MUTLULUĞU

​​​​​​​Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde mezuniyet töreni vardı. Fakülte salonunda gerçekleşen mezuniyet töreninde eğitimlerini başarıyla tamamlayıp okullarından mezun olan öğrenciler

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde mezuniyet töreni vardı. Fakülte salonunda gerçekleşen mezuniyet töreninde eğitimlerini başarıyla tamamlayıp okullarından mezun olan öğrenciler bir taraftan belgelerini alıp keplerini havaya atarken, diğer taraftan da yaşadıkları mutluluklarını törenlerine katılmak üzere okullarına gelen velilerini ve yakınları ile paylaşmanın engin güzelliğini yaşadılar.

İşte o mutluluğu yaşayanlardan biri de Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eşi Dilek Soykan oldu. Kızları Şevval’in mezuniyet törenine katılmak üzere Eskişehir’e giden Soykan ailesi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü başarıyla bitirip mezun olan kızlarını bağırlarına bastılar ve onun mutluluğuna ortak oldular.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eşi Dilek Soykan, çocuklarının okulundan mezun olmasından duydukları memnuniyet ve mutluluğu dile getirip, bugün burada bizde mezun olduk ve kızımızla birlikte aynı mutluluğu yaşadık. Temennimiz bütün çocuklarımızın başarılı, iyi bir evlat, iyi bir ümmet, iyi bir vatandaş olmalarıdırdediler ve çocukları ile birlikte bu yıl mezuniyet yaşayan tüm çocukları tebrik ettiler.