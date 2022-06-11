ÖZTÜRK AİLESİNDE MEZUNİYET MUTLULUĞU

​​​​​​​Dün gece Akyazı Konuralp Anadolu Lisesinde mezunlar için bir gece düzenlendi. Okul Bahçesinde gerçekleşen gecede hem öğrenciler ve hem de velileri mezuniyet coşkusu yaşadılar.

Dün gece Akyazı Konuralp Anadolu Lisesinde mezunlar için bir gece düzenlendi. Okul Bahçesinde gerçekleşen gecede hem öğrenciler ve hem de velileri mezuniyet coşkusu yaşadılar.

Bu mutluluğu yaşayan ailelerden biri de Öztürk ailesi idi. Yıllarca Akyazı Anadolu Lisesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra İstanbul Çoban çeşme Lisesi Müdürü iken emekliye ayrılan Ergün Öztürk ile Konuralp İlkokulu Öğretmenlerinden Hediye Alp Öztürk’ün kızları Buse Öztürk okumakta olduğu Konuralp Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Önceki akşam okulun bahçesinde düzenlenen görkemli mezuniyet töreni sonrası keplerini havaya fırlatan öğrenciler arasında olan Buse Öztürk’ün okulundan mezun olması eğitimci olan anne ve babasını çok mutlu etti.

Emekli eğitimci Ergün Öztürk, kızlarının okulundan mezun olması bizi çok sevindirdi. Çok iyi hazırlandığımı bildiğim kızımın Üniversite sınavında başarılı olması ve istediği bölümü tutturup eğitimine devam etmesi ailece bizim sevincimizi ve mutluluğumuzu katlayacaktır şeklinde duygularını ifade etti.