AKYAZI MUHTARLAR DERNEĞİNDEN BAŞKAN EKREM YÜCE’YE ZİYARET

​​​​​​​Akyazı Muhtarlar Derneği yönetimi Akyazı için önemli işlere imza atan, milyonluk yatırımlar yapan, şehrimize ilkleri ve marka değeri yüksek projeleri kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür ziyaretinde bulundular.

Akyazı merkezinde 4 mahallede 10 milyon TL değerinde kanalizasyon alt yapısı, yapılması planlanan içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi, Kuzuluk ve Pazarköy mahallelerinin asfaltlanması ile kaldırım çalışmaları, 30 bin metrekare kapalı alan sera ile tarımsal çalışmaları ile ülkemizde marka değerinin artırılması , atıksu arıtma tesisinin yeniden büyütülerek Sakarya’nın en modern olma özelliği ile biyolojik atık su tesisi ilçemize kazandırılan önemli yatırımlar olmuştur.

Bu kazanımlar için bundan sonra da devam edecek olan yatırımlar için Başkan Ekrem Yüce’te teşekkür eden Akyazı Muhtarlar derneği yönetimi daha sonra da bazı ziyaretler de bulundu.

Akyazı’lı muhtarlar SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’ı da makamında ziyaret ederek SASKİ’nin Akyazı’daki çalışmaları dolayısı ile teşekkürlerini ilettiler.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Basın daire başkanı İrfan Kardeş, Bilgi İşlem Daire Başkanı Taha Abdullar Yıldırım, Trafik Şube Müdürü Samet Öksüzali, Yol Şube Başkanı Talha Arslan’ı makamlarında ziyaret ederek teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundular.