AKYAZILI GAZETECİLER BBP’SİNİ AĞIRLADI

Büyük Birlik Partisi MKYK Üyeleri Şahin, Türkkanı ve Açıkgöz yaptıkları açıklamalarda Büyük Birlik Partisi olarak ülke genelinde sürdürdükleri gezilerinden birini de Akyazı’ya yaptıklarını nüfusu 100 bine yaklaşan Akyazı’nın tarım, sanayi ve turizm alanında büyük mesafe kat ettiğini, bu durumu da ülkenin gelişimi açısından önemli bulduklarını söylediler.

İlçe başkanı Naim Yolcu’nun ev sahipliği yaptığı, İl başkanı Ömer Faruk Bürtek’in önderliğinde Akyazı’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Tahir Şahin, Gökmen Türkkanı ve Abdurahman Açıkgöz, beraberlerinde İl teşkilat başkanı Şaban Telli, Serdivan İlçe başkanı Halil Buğraçayır, İlçe teşkilat başkan yardımcısı Şamil Ağırlar ve başkan yardımcısı Ferhan Yılmaz’ı, Akyazı’da görev yapan gazeteciler Yenigün temsilcisi Salim Özyılmaz, Akyazı Net İnternet sitesi sahibi ve TV 264 Akyazı temsilcisi Alaattin Onur, Bizim Akyazı İnternet sahibi Kenan Certel, Radyo programcısı ve sunucu Remzi Armağan (Gönül dostu) Yenigün Gazetesi Ofisinde birlikte ağırladılar.

Parti olarak Cumhur ittifakı içindeyiz ama hükümet ortağı değiliz diyen Büyük Birlik Partisinin Ankara’dan gelen kurmaları, kişisel olarak siyasetten, mevki ve makamlardan hiçbir beklentimiz yok. Bizler kurucu genel başkanımız şehidimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun bayrağını elimize aldık ve daha yükseklere çekebilmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçla ülkemizi geziyor, ülkemiz insanlarını dinliyor sorunlarını Genel Başkanımıza iletmek üzere bir bir not alıyoruz. Bu nedenle de bugün Akyazı’dayız ifadelerini kullandılar.

Yapılan ziyaret ziyarette ev sahipliği yapan gazetecilerin sorularına BBP’nin Ankara’dan gelen kurmaylarının verdiği cevaplarla son buldu.