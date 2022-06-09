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Akyazı Spor

Akyazı’da ilk kez bocce turnuvası düzenlendi

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Akyazı’da ilk kez bocce turnuvası düzenlendi

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleri ile ilk kez bocce turnuvası düzenlendi.

Okullara tanıtım amaçlı olarak düzenlenen bocce turnuvasında öğretmenler kıyasıya bir mücadele gösterdiler. Kıran kırana geçen ve 10 okuldan 30 öğretmenin katıldığı turnuva iki gün sürdü. Turnava sonunda TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, Beldibi Ortaokulu, Akşemsettin Ortaokulu ve Eyyüp Genç Fen Lisesi ilk dörde girerek kupa kazandılar. Turnuvanın sonunda dereceye giren okulların kupaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü AdemAltun tarafından takdim edildi. AdemAltun düzenledikleri turnuvaya katkı verenlere teşekkür etti.