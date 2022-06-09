2021-2022 OKUL SPORLARI FUTBOLDA PARİS ŞAMPİYON

İlçemizde faaliyet gösteren ortaokulların katıldığı turnuvaya 4 okul 72 sporcu katıldı.Müsabakalar 30 dakika iki devre halinde oynanan müsabakalar resmi futbol kurallarına göre oynandı.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akyazı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Futbol Maçları Akyazı Sentetik Zeminli Futbol Sahasında oynanan maçlarla son buldu.

İlçemizde faaliyet gösteren ortaokulların katıldığı turnuvaya 4 okul 72 sporcu katıldı.Müsabakalar 30 dakika iki devre halinde oynanan müsabakalar resmi futbol kurallarına göre oynandı.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun; Gençlerimizin spor yapması için elimizden gelen her imkanı seferber ediyoruz.Bu tesisler bu statlar öğrenci kardeşlerimizle, sporcu kardeşlerimizle, vatandaşlarımızın kullanmalarıyla güzel.

2021-2022 Okul Sporları İlçemizde bir çok branşta ve çeşitli yaş kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Sağlık ve Spor dolu bir yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhen,fizikin ve psikolijik olarak özgüvenli, ahlaklı bireyler yetiştirmek önceliğimiz.

Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun2021-2022 Okul Sporları sezonunda bu güzel organizasyonların yapılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen ve hep yanımızda olan; Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç beye,Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beye,Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan bey,Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir bey,Şube Müdürü Ramazan Şerbetçi bey, İlçe Spor Eğitim Uzmanımız Recep Kodalak bey, Katılım sağlayan Öğretmenlerimize ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Futbol Turnuvasında Dereceye Giren Okullar

1-Paris Ortaokulu

2-Tobb Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu

3-Erdoğdu Ortaokulu

4-Kabakulak Ortaokulu