MHP YÖNETİMİ TOPLANDI

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe yönetimi başkan Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlığında haftalık olağan toplantısını yaptı.

MHP Akyazı İlçe yönetimi başkan Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlığında haftalık olağan toplantısını yaptı. Parti binasında yapılan toplantıda yönetim kurulu üyeleri geride bıraktıkları bir haftalık zaman içinde yaptıkları çalışmalar hakkında başkan Sofuoğlu ve yönetim kurulu arkadaşlarına geniş bir şekilde bilgi verdiler.

Toplantıdan sonra açıklama İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’ndan geldi. Sofuoğlu, yönetim kurulumuzdaki çalışma arkadaşlarımızla haftalık olağan toplantımızı yaptık,. Yönetim kurulundaki arkadaşlarım ayrı ayrı bizleri bilgilendirdiler. Bende başkan olarak yaptığımız ve yapmak istediğimiz çalışmalar hakkında arkadaşlarıma bilgi aktardım. Yararlı bir toplantı oldu açıklaması yaptı.