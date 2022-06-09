Kafadar ve Aktaş’tan Kızılay’a ziyaret

​​​​​​​Sakarya Mimarlar Odası Şube eski başkanı Sami Kafadar ile Akyazı Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı Oktay Aktaş, birlikte Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret ederek Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ile görüşüp çalışmaları hakkında geniş bilgi aldılar.

Kafadar ve Aktaş, Kızılay Akyazı Şubesinin çalışmalarını dikkatli bir şekilde takip ettiklerini, Mustafa Birincioğlu ile arkadaşlarının görev e gelmesinden sonra çok önemli başarılara imza atıldığını gördüklerini, özellikle de kan bağışı toplanması konusunda Akyazı’nın liderliğini sürdürüyor olmasını onların başarılı çalışmalarına bağladıklarını belirterek, bizde birer Akyazılı olarak hem Birincioğlu ve çalışma arkadaşlarının başarılarını kutlamak hem de gelecekte yapacakları çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini söylediler.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da iki değerli Akyazılı hemşerimizi Kızılay’ımızda ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duydum dedi ve ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.