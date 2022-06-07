HACI ADAYLARINA HAC EĞİTİMİ

Bu yıl hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan Akyazı İlçesinden 57, Karapürçek İlçesinden de 4 hacı adayına eğitim ve bilgilendirme semineri verildi.

30 Mayıs 2022 günü başlayan ve 4 gün süren eğitim semineri İlçe Müftülük konferans salonunda verildi. Hacı adayları bu 4 günlük seminer de İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Müftü yardımcısı Paşa Bektaş, Müftü yardımcısı Dr. Ravzi Cihan, Müftü yardımcısı Burhan Bilgin, Vaiz Mehmet Çatallar, Hemşire Saliha Başara, İbadet bilinci v e hac ibadeti, Yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık, Hz. Peygamber, Mescid-1 Nebevi ve Medine, Hac ibadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci, temel sağlık bilgileri, haccın hikmeti v e hacdaki sembollerin anlamı, ana hatlarıyla hac ve umre menasiki, bayan hacı adaylarına da ilave olarak kadınlara özgü konular la ilgili geniş kapsamlı bilgiler verildi.

Seminerin son gününde hacı adayları ile tekrar bir araya gelen Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Önemli bir görevi ifa etmek için hazırlanıyorsunuz. Bizde sizlere rahat bir yolculuk, rahat bir görevi ifa konularında bilgilendirme yaptık. Allah niyetinizi kabul etsin. “ dedi.