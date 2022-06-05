MEHMET YILDIZ’A ÖĞRENCİLERİNDEN DUYGULU VEDA

Öğretmenlerine teker teker veda eden öğrenciler ve velilerinin duygulu anlar yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu yıl okullarındaki eğitim öğretimi tamamlayıp okullarına veda etmeye hazırlanan Akyazı İnönü İlkokulunun 4. Sınıflarından 4-B sınıfı öğrencileri öğretmenleri Mehmet Yıldız İçin düzenledikleri sürpriz bir yemekle öğretmenlerine veda ettiler.

Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde bulunan Yeşilçam Şömine Restoran tesislerinin muhteşem manzarası altında sınıf anneleri tarafından düzenlenen yemek’te bir konuşma yapan Sınıf Öğretmeni Mehmet Yıldız 4 yıldanberi birlikte olduğum ve bu süre içinde onlara çok şeyler kazandırdığımı düşündüğüm öğrencilerime bugün veda ediyorum. Dile kolay 4 yıl. Ama ne çabuk geçmiş daha dün gibi. Onlar şimdi birer fidan gibi bundan sonra başka başka okullara giderek büyüyecek ve sonunda birer meyve olarak hayata atılacak. Bir öğretmen olarak biz işte o zaman emeğimizin karşılığını görmüş olacağız. Dedi. Öğretmen Yıldız benim başarımda siz annelerin de önemli katkıları oldu. Bu nedenle sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Eğer başarı varsa bunu birlikte sağladık. Benim için düzenlediğiniz bu veda yemeği için sizlere teşekkür ediyorum. Dedi. Öğrencilerime de bundan sonraki okullarında ve yaşamlarında sağlıklı başarılı ve mutlu yıllar diliyorum, onları yeni hayatlarına gözlerinden öperek uğurluyorum dedi.

Öğretmenlerine teker teker veda eden öğrenciler ve velilerinin duygulu anlar yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

Veda yemeğinde Okulun 4-B sınıfında birinci sınıftan son sınıfa kadar Müzik derslerine girerek müzik eğitimi veren ve bir çok şarkı öğreten Emekli Öğretmen ve Gazeteci Kenan Certel de öğrencilerle birlikte velilere öğrettikleri şarkı ve türkülerden oluşan mini bir konser verdiler.

Yemek çektirilen fotoğraflarla sona erdi.