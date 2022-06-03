O ÇALIŞMALAR ALAAĞAÇ’A YAKIŞTI

Mahallesinin Akyazı’nın önemli mahallelerinden biri olduğunu ifade eden muhtar Zafer Karacan, Büyükşehir Belediyemizle temasa geçerek bazı eksiklerimizin olduğunu giderilmesi talebinde bulunmuştuk

Akyazı’ya bağlı Alaağaç Mahallesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı yön tabelalarının yenilenmesi ve köprü korkuluklarının elde geçirilerek eksiklerin giderilmesi ve daha sağlam hale getirilmesi çalışmaları başta mahalle muhtarı Zafer Karacan olmak üzere mahalle sakinleri tarafından beğenildi.

. Sağ olsunlar mahallemize gelip talep ettiğimiz eksikleri yaptıkları çalışma ile giderdiler ve bizleri mutlu ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce başta olmak üzere Şube başkanımız Talha Arslan ve Müdürümüz Samet Hazar Öksüzali’ye şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum dedi.