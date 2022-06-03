DÜN VEFAT EDEN ALAATTİN BAYKAL TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Baykal ailesi bir büyüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akyazı’nın tanınmış ailelerinden Baykal ailesi bir büyüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Merhum Nafiz, Ruhi ve Akyazı siyasetine uzun yıllar damgasını vurmuş Refik Baykal’ın kardeşleri, Levent, Okan ve Hakan Baykal’ın babaları Alaattin Baykal vefat etti.

Alaattin Baykal’ın cenazesi Ömercikler mahallesindeki evinden helallik alındıktan sonra Gazi Süleyman Paşa Camiine getirildi. Burada Cuma sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığına defnedildi.

Alaattin Baykal’ın cenaze törenine İlçe Kaymakamı Yakup Güney, MHP Sakarya eski milletvekili Zihni Açba, Belediye başkan yardımcıları Ali Özer ve Aslan Yılmaz, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkan yardımcısı Engin Doğan, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ve bazı Mahalle Muhtarları, STK başkan ve yöneticileri, Baykal ailesinin yakınları ile kalabalık cemaat katıldı.