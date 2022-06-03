KIZILAY’IN AÇTIĞI RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Yarışmaya katılıp ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Kızılay Akyazı temsilciliği tarafından 1-5 Haziran tarihleri arasında düzenlediği “kan bağışı” kampanyası ile ilgili ilk ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması sonuçlandı.

Düzenlenen resim yarışmasına 48 okuldan 327 öğrenci katıldı. Yapılan değerlendirme sonunda ilkokullar arasında Ceylin Sarı ve Ayşenur Kalem (Kuzuluk İlkokulu) Nur Sima Aydoğdu (Mehmet Soykan İlkokulu) ortaokullar arasında da Berre Buğlem ( Akyazı İ.H.O.O.) Elif Kartal ( Kuzuluk Topçusırtı O.O.) ve Sümeyye Sayılı (Kuzuluk Akşemsettin İ.H.O.O.) dereye girip ödül kazanan öğrenciler oldular.

Yarışmaya katılıp ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.