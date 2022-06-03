NEVRUZ BANOĞLU’NUN MİNİKLERİNDEN  “ DÜNYAMA AÇILAN KAPAK” SERGİSİ

Nevruz Banoğlu İlkokulu Ana sınıfları bünyesinde hazırlanan "Dünyama Açılan Kapak" projesinin sergisi Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirildi.

Nevruz Banoğlu İlkokulu Ana sınıfları bünyesinde hazırlanan "Dünyama Açılan Kapak" projesinin sergisi Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirildi.

Ana Sınıfı Öğretmenlerinin rehberliğinde aileleri ile birlikte 6 yıldır farklı konu başlıkları altında projeler gerçekleştiren Ana Sınıflarının bu yılki proje konusu ise öğrencilerin iç dünyasını yansıtan hikayelerden yola çıkarak tasarlanan üç boyutlu kitaplardı.

Sergide miniklerin heyecanlı halleri ve ailelerin gururu görünmeye değerdi. Salonu tıklım tıklım doldurun veliler ve davetliler çocuklarının mutluluklarını paylaşmanın gururunu yaşarken onları bol bol alkışladılar.

Okul müdürü Soner Arabacı yaptığı konuşmada Ana Sınıfı Öğretmenlerine ve Öğrencilerine destekleri için velilerine, sergi açılışına katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Baş ve Şerif Ahmet Gezen okul müdürlerine teşekkür etti.