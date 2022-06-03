HALK EĞİTİMDE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

Atatürk Spor salonunda gerçekleşen sergi açılış töreni saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlediği serginin açılışı Kaymakam Yakup Güney ve eşi Serap Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve eşi Dilek Soykan ile protokol üyeleri tarafından yapıldı.

HEM Müdürü Dursun Ali Yaman konuşmasında geride bıraktıkları eğitim sezonu içinde HEM Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmaları anlatırken, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Kaymakam Yakup Güney‘de HEM’in başarılı bir eğitim ve öğretim yılını geride bıraktığını söyledi ve Müdürlük personeli, usta öğreticiler ve kursiyerleri tebrik ettiler.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde antrenör Sezai Yolcuoğlu’nun önderliğinde çalışmalarını sürdüren Karateciler ile antrenör Aydın Demiröz’ün önderliğinde çalışan tekvandocuların gösterileri sergi açılış törenine katılanların büyük beğenisini alkışını aldı. Konuşmaların ve gösterilerin ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergilenen eserler göz kamaştırdı

Usta öğreticilerin gözetiminde 2021-2022 eğitim ve öğretim yıllarını tamamlayan kursiyerler, hazırlanan sergilerinde yıl içinde yaptıkları eserlerini sunma imkanı buldular. Birbirinden güzel eserler gerçekten göz kamaştıracak kadar mükemmeldi. Nitekim sergiyi gezdikten sonra açıklamada bulunan Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan mükemmel eserlerden oluşan güzel bir sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadık. İdari kadroda çalışanları ile birlikte HEM Müdürümüzü, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyoruz. Muhteşem eserleri görmekten duyduğumuz mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyoruz dediler.

Düzenlenen sergi açılış törenine sergiyi açanların dışında siyasi partilerin ilçe başkanları ile temsilcileri, STK temsilcileri, Daire Müdürleri ile kursiyerlerin yakınları ve çoğunluğu bayanlardan oluşan Akyazılı katıldı.

HEM hangi kursları açtı

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında 274 mesleki kurs, 253 genel kurs, 16 okuma yazma kursu, olmak üzere toplamda 543 kurs açtı. Açılan kurslarda 7 bin kadın, 3 bin erkek olmak üzere toplamda 10 bin kursiyere sertifika verdi. Açık öğretim lisesinde bin 652, açık orta okulda 280 kayıtlı öğrencisi okuyor. 35 öğrenciye de üniversiteye hazırlık kursunda eğitim veriliyor.