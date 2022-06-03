KAMPANYANIN İLK GÜNÜNDE 171 ÜNİTE KAN BAĞIŞI

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, bazı STK lar ile Kızılay Akyazı temsilciliğinin işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 gün sürecek olan “kan bağışı” kampanyasının ilk gününde 171 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışı kampanyasının ilk gününde mini bir açılış töreni de yapıldı. Düzenlenen mini açılış törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kızılay İl Başkanı Cevdet Koç ile kampanyaya destek veren STK’ ların yetkilileri katıldı.

Yine kampanyanın ilk gününde belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ile İlçe Jandarma da ekip halinde gelerek kan bağışı yaptılar ve kampanyaya katkı sağladılar.

İlçede eğitim ve öğretimlerini sürdürmekte olan Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri de yıl içinde öğrencilerinin yaptıkları ve çeşitli yarışmalara katıldıkları yeni icatlarını açtığı stantlarda sergileyerek, yine İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcularda gösteriler yaparak kan bağışı kampanyasına destek verdiler.

Mini açılış töreninde Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç yaptıkları konuşmalarda kan bağışlamanın öneminden bahsederek verilen her damla kan bir hayat kurtarır dediler ve bağış konusunda çok duyarlı olan Akyazılılara teşekkür ederek bu kampanyaya da destek verme çağrısında bulundular. Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve gönüllüler de mini açılışta ev sahipliği yaptı.