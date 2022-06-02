ŞAMPİYONLARIN GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

Şampiyon olarak Milli takıma da girme başarısı gösteren üç Akyazı karateci Sırbistan’da yapılması beklenen Balkan şampiyonasında milli formayla ülkemizi temsil edecekler.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Karate Türkiye şampiyonasında kilolarında birinci olmayı başarıp Akyazı’ya şampiyon olarak dönmeyi başaran Boybeyi Spor kulübünün sporcuları Ayşen Saner, Gül Esma Çakmak ve Saadet Kaya, Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergi açılış töreninde mindere çıkarak yaptıkları gösteri maçları nefesleri kesti ve izleyenlerin de büyük alkışını aldı.

Antrenörleri Sezai Yolcuoğlu’nun nezaretinde çalışmalarını sürdüren yine hocalarının gözetiminde Sivas’ta Türkiye şampiyonasına katılan Ayşen Saner 34 Kg. da, Gül Esma Çakmakçı 36 Kg. da Saadet Kaya’da 40 Kg. da dövüştüler ve tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardılar.

