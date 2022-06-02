GÖREV SÜRESİ DOLAN DÜZCAN PLAKETLE UĞURLANDI

Muammer Düzcan’daplaketle uğurlanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve HEM Müdürü başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.

9 yıldan beri Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Müdür yardımcısı olarak görev yapan ve İlçe merkezinde bulunan Konuralp İlkokulu Müdür yardımcılığı görevine atanarak HEM’den ayrılacak olan Muammer Düzcan’a HEM Müdürlüğü tarafından hazırlanan plaketi sergi açılış töreni esnasında Kaymakam Yakup Güney tarafından verildi.

Kaymakam Güney plaketivcerirken yaptığı konuşmasında Muammer Düzcan’ı Halk Eğitim Müdürlüğündeki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve yeni görevinde de kendisine başarı dileğinde bulundu.

Muammer Düzcan’daplaketle uğurlanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve HEM Müdürü başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.