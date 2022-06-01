AKYAZI HALK EĞİTİMDE YIL SONU SERGİSİ BUGÜN

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında açılan çeşitli kursların sergisi “ hayat boyu şenlikleri haftası” sloganı ile açılacak.

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında açılan çeşitli kursların sergisi “ hayat boyu şenlikleri haftası” sloganı ile açılacak.

Sergi açılışı 2 Haziran 2022 Perşembe günü saat 15.00 de Akyazı Atatürk spor salonunda yapılacak. Açılış saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayacak, protokol konuşmalarının ardından yakın dövüş gösterisi ve kermesle devam edecek. Program serginin açılışı ve göz nuru el emeği eserlerin gezilmesi ile son bulacak.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, 2 Haziran Perşembe günü saat 15.00 de açılışı yapılacak olan Halk Eğitim Merkezi kurslarının sergiye davet etti.