İŞMONT ÖĞRENCİLERİ HELAL OLSUN SİZE

Temizlik imandandır diyen Kuzuluk mahalle sakinleri, Değerli öğretmenimizi, sevgili öğrencilerimizi ve onlara izin veren okul müdürünü tebrik ediyoruz, çevreye gösterdikleri bu duyarlılık herkese örnek olmalı diyerek çalışmalara katılan herkesi kutladılar.

Akyazı Kuzuluk İŞMONT Halil Bildirici Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 9-A sınıfı öğrencilerinin Biyoloji öğretmeni Metin Tan’ın nezaretinde önce okullarının bahçesini daha sonra da Okulun arka bölümü ve buradan geçmekte olan Kalyon deresi nin etrafında ve dere içinde çevre temizliği yapmaları, öğrencilerin bu çalışmalarını izleyenlerin taktirine neden oldu. Ve “ Helal olsun öğretmenim helel olsun öğrencilerimiz” dedirtti.

Temizlik imandandır diyen Kuzuluk mahalle sakinleri, Değerli öğretmenimizi, sevgili öğrencilerimizi ve onlara izin veren okul müdürünü tebrik ediyoruz, çevreye gösterdikleri bu duyarlılık herkese örnek olmalı diyerek çalışmalara katılan herkesi kutladılar.