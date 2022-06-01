Eğitim
Giriş Tarihi : 01-06-2022 15:20   Güncelleme : 02-06-2022 00:05

İŞMONT ÖĞRENCİLERİ HELAL OLSUN SİZE

Temizlik imandandır diyen  Kuzuluk mahalle sakinleri, Değerli öğretmenimizi, sevgili öğrencilerimizi ve onlara izin veren  okul müdürünü tebrik ediyoruz, çevreye gösterdikleri bu duyarlılık  herkese örnek olmalı diyerek çalışmalara katılan herkesi kutladılar.

İŞMONT ÖĞRENCİLERİ HELAL OLSUN SİZE

Akyazı Kuzuluk İŞMONT Halil Bildirici Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 9-A sınıfı öğrencilerinin  Biyoloji öğretmeni Metin Tan’ın nezaretinde önce okullarının bahçesini daha sonra da  Okulun arka bölümü ve buradan geçmekte olan Kalyon deresi nin etrafında ve dere içinde çevre temizliği yapmaları, öğrencilerin bu çalışmalarını izleyenlerin taktirine neden oldu. Ve “ Helal olsun öğretmenim helel olsun öğrencilerimiz” dedirtti.

Temizlik imandandır diyen  Kuzuluk mahalle sakinleri, Değerli öğretmenimizi, sevgili öğrencilerimizi ve onlara izin veren  okul müdürünü tebrik ediyoruz, çevreye gösterdikleri bu duyarlılık  herkese örnek olmalı diyerek çalışmalara katılan herkesi kutladılar.

 

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