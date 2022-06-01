AKYAZI MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI SANAYİ SİTESİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası Akyazı Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Ahmet Savaş İade-i ziyaretlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası Akyazı Muhtarlar Derneği başkanlığına seçilen Ahmet Savaş İade-i ziyaretlerini sürdürüyor.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş beraberinde Ömercikler Mahalle Muhtarı Ömer Bozkurt olduğu halde Akyazı Sanayi Sitesi koruma, kollama ve yaşatma Derneğine giderek Başkan Ömer Çetin Sarı’ya İade-i ziyarette bulundu.

Karşılıklı bilgi alışverişinde buluna her iki başkan “konu Akyazı olunca gerisi teferruattır. Bizim için Akyazı Önceliğimizdir.” Diyerek sık sık bir araya gelelim, konuşalım kararı aldılar.

Muhtarlar Derneğinin yeni Başkanı Ahmet Savaş ve Ömercikler Mahallesi Muhtarı Ömer Bozkurt’un Sanayi sitesi derneğine yaptıkları ziyarette Roko Emlak ortağı Rahmi Tanrıkulu ile Sanayi Sitesi Derneği Başkan Yardımcısı Ayhan Öztemel de hazır bulundu.