AKYAZILILARIN KAN BAĞIŞINA İLGİSİ KIZILAY EKİBİNİ SEVİNDİRDİ

Çarşı içinde 5 gün sürecek olan 10.00-20.00 saatleri arasında yapılacak olan kan bağışı kampanyasının açılışı saat 18.00 de yapıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Karate, kickboks ve judo gibi spor dalıyla uğraşan sporcularda açılış sonrası gösterilerini sundu.

Kızılay kan bağışı merkez müdürlüğü ile Kızılay Akyazı temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği, Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, STK’lar ve Muhtarlar Derneği başkanı ve Mahalle Muhtarlarının da destek verdiği 1-5 Haziran tarihleri arasında kan bağışı kampanyasının ilk gününde Akyazılıların gösterdiği büyük ilgi Kızılay kan bağış ekibiyle Kızılay Akyazı temsilciliğini sevindirdi.

“ Sana ihtiyacımız var kan dostum, haydi Akyazı’m 1071 Malazgirt ruhuyla seni kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” sloganı ile ilki 2019 yılında yapılan ve 1071 ünite kan yerine 1079 ünite kan bağışı toplanan, araya giren pandemi nedeniyle iki yıl tekrarlanamayan ancak pandeminin sona ermesiyle birlikte bu yıl 2.ncisi düzenlenen kampanyada hedeflerinin 2019 yılında ulaşılan rakamı geçmek ve 1453 rakamına ulaşmak olduğunu söyleyen Mustafa Birincioğlu, Akyazılı hemşerilerimizin bağış konusunda ki hassasiyetini bugün bir kez daha gördük ve son derece mutlu olduk. 5 günlük kampanya süresi içinde belirlenen hedefi geçeğimize bugünden inanmaya başladım dedi ve bağış için kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Kızılay temsilcisi Mustafa Birincioğlu bu açıklamayı yaparken bir de müjde verdi. Müjdesi Kızılay Akyazı temsilciliğinin son yapılan genel merkez kongresinde alınan karar gereği şubeye dönüştürüldüğü müjdesi oldu. Önümüzdeki günlerde şube olmamızla ilgili onay bize ulaşacak bizde siz değerli basın mensuplarımız aracılığı ile bu müjdeyi kamuoyuyla bu müjdeyi paylaşacağız dedi.

Çarşı içinde 5 gün sürecek olan 10.00-20.00 saatleri arasında yapılacak olan kan bağışı kampanyasının açılışı saat 18.00 de yapıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Karate, kickboks ve judo gibi spor dalıyla uğraşan sporcularda açılış sonrası gösterilerini sundu.