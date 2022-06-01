ÜNLÜ ÇİZER SEZGİN BURAK’IN BABA EVİ MÜZE OLUYOR

Bizzat küçük oğlu Tan Burak tarafından takip edilen restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra düzenlenecek görkemli bir törenle eski ev müze olarak hizmete sokulacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi tarafından Adapazarı Sait Tanış Kültür Merkezinde düzenlenen saygı programında anılan Tarkan’ın yaratıcısı Akyazılı ünlü çizer Sezgin Burak’ın Akyazı Karaçalılık Mahallesinde bulunan babadan kalma evleri, eşi Türkay, çocukları Tarkan ve Tan Burak tarafından müze haline getirilmek üzere restorasyon çalışmalarına başlandı.

Bizzat küçük oğlu Tan Burak tarafından takip edilen restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra düzenlenecek görkemli bir törenle eski ev müze olarak hizmete sokulacak.

Sezgin Burak’ın küçük oğlu Tan beraberinde Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna ile birlikte müze yapılmak istenen eve gelerek incelemelerde bulundular ve karşılıklı bilgi alışverişi yaptılar.

Konuyla ilgili açıklama Tan Burak’tan geldi. Tan, Burak ailesinin 1896 yılında Akyazı Alaağaç Köyüne gelip yerleştiğini ( O zaman Karaçalılık Mahallesi yoktu. Tamamına Alaağaç Köyü deniliyordu) bahse konu olan evin 1960 yılında yapıldığını 62 yıllık mazisi olan evin Burak ailesi olarak kendileri için çok şey ifade ettiğini söyledi ve müze haline getireceğimiz evimizde babamızla ilgili neyimiz varsa tamamını sergilemek ve halkımızla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Kızılay Akyazı temsilcisi ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Birincioğlu ile eski siyasetçi ve iş insanı Yılmaz Çetin’de Sezgin ailesinin kendileri için çok önemli bir değer olduğunu, Burak ailesinin ülke genelinde olduğu gibi kendi köylerinde de çok çok sevilip sayıldıklarını söyleyerek, evlerini müze haline getirmek istemeleri bizim içinde büyük mutluluk oldu. Mahalle sakinleri olarak bizlerde bu konuda üzerimize düşen görev ne ise onu fazlasıyla yapmaya hazırız açıklaması yaptılar ve bu düşüncelerinden ötürü de Burak ailesine teşekkür ettiler.

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