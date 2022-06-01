Önce toplantı sonra gezi

​​​​​​​Ak Parti Kadın Kolları İlçe başkanları Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Sakarya İl Koordinatörü Dora Kübra Yıldız’ın başkanlığında Sakarya Orman parkta bir istişare toplantısı yaptı.

Ak Parti Kadın Kolları İlçe başkanları Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Sakarya İl Koordinatörü Dora Kübra Yıldız’ın başkanlığında Sakarya Orman parkta bir istişare toplantısı yaptı.

Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’in de katıldığı toplantıda İlçe Kadın Kolları başkanları çalışmaları ile ilgili olarak bilgi sunumu yaptı, toplantıya başkanlık yapan Dora Kübra Yıldız ile Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek te partilerinin ülke genelindeki çalışmalarından İlçe başkanlarına bilgiler verdi.

Toplantının bitiminden sonra Ak Parti Kadın Kolları İlçe başkanları İl Başkanlığının düzenlediği Karadeniz İllerini kapsayan tur gezisine katılmak üzere yola çıktılar.