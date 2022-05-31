AKYAZI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİNİN YENİ BİNAYA İHTİYACI VAR

Daha sonra da Askerlik şubesi prefabrik binasının boşalması ile geçici olarak buraya taşınmış, çıraklık kalfalık ve ustalık kanununun değişmesi ile okula dönüşmüş ve burası da yetersiz kalmıştı.

İlk defa Akyazı Sanayi sitesi içinde 1999 Yılında meydana gelen asrın depremi sonrası Zamanın Kaymakamı Cemalettin Özdemir tarafından inşa ettirilen ve faaliyetlerini bu binada sürdüren mesleki eğitim merkezi , aradan geçen yıllar içinde faaliyetlerinin artması sonucu bu bina da yetersiz kaldı.

Daha sonra da Askerlik şubesi prefabrik binasının boşalması ile geçici olarak buraya taşınmış, çıraklık kalfalık ve ustalık kanununun değişmesi ile okula dönüşmüş ve burası da yetersiz kalmıştı.

Geçtiğimiz gün Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünü vekaleten yürütmekte olan Sinan Alemdar’ı ziyaret eden Meslek Odaları başkanlarından Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir, Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz, Akyazı Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanıİsmet Öztürk, Ağaç İşleri Odası Başkanı Birol Yılmaz ve Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş Yeni Müdürü tebrik ederek Mesleki Eğitim Merkezi’nin karşılaştığı sorunları dinleyerek Merkezin yeni bir binaya acilen ihtiyacı olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını konuyu üst makamlara taşıyarak çözümü için çalışacaklarını ifade ettiler.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Vekili Sinan Alemdar Oda Başkanlarına yaptıkları ziyaret ten dolayı memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti.