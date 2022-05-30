22 yaşındaki Emre Dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi

Emre Yıldırımhan’ın cenazesi baba ocağı olan Akyazı Konuralp Mahallesindeki evine getirildi, Burada alınan hellik sonrası Gazi Süleyman Paşa Camii önüne getirildi.

Seminere katılmak için geldiği İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybeden Muğla Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emre Yıldırımhan dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akyazı’da Mali Müşavirlik yapan Ufuk Yıldırımhan'ın oğlu olan Muğla Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Emre Yıldırımhan seminer için Hocaları ve okul arkadaşlarıyla birlikte geldiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Hastanede hayatını kaybetti.

Emre Yıldırımhan’ın cenazesi baba ocağı olan Akyazı Konuralp Mahallesindeki evine getirildi, Burada alınan hellik sonrası Gazi Süleyman Paşa Camii önüne getirildi.

Burada baba Ufuk Yıldırımhan ,kardeşleri Ali Eren ve Ahmet Yıldırımhan taziyeleri kabul ederken hayatını kaybeden Genç Emre’nin okul arkadaşları da burada arkadaşlarının tabutu başında gözyaşı döktüler.

Öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Emre Yıldırımhan Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.