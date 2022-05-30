OKULLAR ARASI FUTSALDA SAMPİYON AKYAZI ANADOLU LISESİ

Akyazı'da düzenlenen Futsal turnuvasında Akyazı Anadolu Lisesi rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu .

Akyazı'da düzenlenen Futsal turnuvasında Akyazı Anadolu Lisesi rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu .

27 Mayıs Cuma günü oynanan final maçında Konuralp Anadolu Lisesini 3-2 lik skorla mağlup eden Akyazı Anadolu Lisesi müzesine bir kupa daha ekledi.

Okul müdürü Oğuzhan Fil , " Dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi sürecinin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için sosyal ve sportif faaliyetlere önem verip öğrencilerimizin deşarj olması anlamında bir adaptasyon sürecine ihtiyacı vardi. Bu sürece kayitsiz kalamazdik .

Festival havasında geçen final maçına olan olağanüstü ilgi ve devamında gelen başarı ilçemizde gündem oldu . Bu sene farklı alanlarda birçok turnuvada kupalar aldik . Biz akademik başarının yanında öğrencilerimizin sportif alanda da başarılı olmasını, spora ilgi duymasını öncelikli amaçlarımız arasında görüyoruz.

Yaptığımız sosyal ve sportif faaliyetlerde bizi sürekli destekleyen İlçe Kaymakamimiz Yakup Güney'e, İlçe Belediye Başkanımız Bilal Soykan'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Recep Özdemir 'e ve İlçe Gençlik ve spor Müdürü Adem Altun’a teşekkür ederiz ." diye konuştu.