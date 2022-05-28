Vefat
Giriş Tarihi : 28-05-2022 22:10   Güncelleme : 30-05-2022 22:20

GENEL CERRAH BURHAN GENCER’İN AĞABEY ACISI

Op. Dr. Burhan Gencer'in abisi Ali Gencer’in cenazesi  toprağa verilmek üzere Bayburt’a gönderildi. Abi acısı yaşayan DR. Burhan Gencer de abisini toprağa vermek üzere  Cenaze ile birlikte Bayburt’a gitti.

GENEL CERRAH BURHAN GENCER’İN AĞABEY ACISI

Uzun yıllardan beri Akyazı Devlet Hastanesinde Genel Cerrah olarak görev yapan, meslekteki başarıları, hastaları ve yakınları ile kurduğu sıcak ve samimi ilişkileri nedeniyle sevilen ve sayılan Op. Dr. Burhan Gencer bir müddettir  kanser tedavisi gören 64 yaşındaki abisi Ali Gencer tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesinde  hayatını kaybetti.

Ali Gencer’in cenazesi  toprağa verilmek üzere Bayburt’a gönderildi. Abi acısı yaşayan DR. Burhan Gencer de abisini toprağa vermek üzere  Cenaze ile birlikte Bayburt’a gitti.

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