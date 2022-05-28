GENEL CERRAH BURHAN GENCER’İN AĞABEY ACISI

Op. Dr. Burhan Gencer'in abisi Ali Gencer’in cenazesi toprağa verilmek üzere Bayburt’a gönderildi. Abi acısı yaşayan DR. Burhan Gencer de abisini toprağa vermek üzere Cenaze ile birlikte Bayburt’a gitti.

Uzun yıllardan beri Akyazı Devlet Hastanesinde Genel Cerrah olarak görev yapan, meslekteki başarıları, hastaları ve yakınları ile kurduğu sıcak ve samimi ilişkileri nedeniyle sevilen ve sayılan Op. Dr. Burhan Gencer bir müddettir kanser tedavisi gören 64 yaşındaki abisi Ali Gencer tedavi gördüğü Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ali Gencer’in cenazesi toprağa verilmek üzere Bayburt’a gönderildi. Abi acısı yaşayan DR. Burhan Gencer de abisini toprağa vermek üzere Cenaze ile birlikte Bayburt’a gitti.